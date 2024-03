FNV dreigt met stakingen om reorganisatieplan fietsenmaker Accell

FNV dreigt met stakingen bij fietsenfabrikant Accell in Heerenveen. Volgens de vakbond weigert het bedrijf mee te werken aan een “fatsoenlijk sociaal plan” voor de 100 tot 150 medewerkers die moeten vertrekken door een reorganisatie. Vorige week brak er al een wilde staking uit bij Accell, dat onder meer fietsen van de merken Batavus en Sparta maakt.

De directie van Accell heeft tot dinsdag 17.00 uur om te reageren op een ultimatum van FNV. Als dat niet gebeurt “dan volgen er op korte termijn stakingen”, aldus de vakbond.

Volgens FNV-bestuurder Erik Kotters beloofde het bedrijf afgelopen zomer nog dat de fabriek in Heerenveen “enorm belangrijk” was. “Wij zien de noodzaak van deze reorganisatie dan ook niet. Wel zien we de enorme pijn die dit bij de medewerkers veroorzaakt. Zeker nu ook nog eens blijkt dat er geen fatsoenlijk sociaal plan vanaf kan”, aldus de vakbondsman. FNV eist onder meer een beëindigingsvergoeding van een bruto maandsalaris per gewerkt jaar tegen een minimumbedrag van 4000 euro.

Accell werd in 2022 overgenomen door een consortium van investeerders. De reorganisatieplannen werden eind januari bekendgemaakt. Het bedrijf wil een deel van de productie verplaatsen naar Hongarije en Turkije. Om het personeelsbestand van nu ongeveer 320 vaste werknemers in te kunnen krimpen, moet er eerst een akkoord met de bonden worden gesloten over de beëindigingsvergoedingen.