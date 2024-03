Kering en EssilorLuxottica kandidaten voor overname Marcolin

Gucci-moeder Kering en Ray-Ban-eigenaar EssilorLuxottica behoren tot de kandidaten voor een overname van Marcolin, de maker achter de brillenlijn van het merk Tom Ford. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times zaterdag op basis van ingewijden. De Franse investeerder PAI Partners, grootaandeelhouder in Marcolin, is volgens de krant uit op een verkoopprijs van 1,3 miljard euro.

Volgens de FT is die prijs tot nu toe een knelpunt gebleken in de gesprekken tussen PAI Partners en potentiële kopers. Marcolin, gevestigd in de Italiaanse stad Longarone, sloot vorig jaar een eeuwigdurende licentieovereenkomst af voor de productie van Tom Ford-brillen. Daarvoor legde het bedrijf 250 miljoen euro neer. Naast de brillen van dat merk, verkoopt Marcolin ook brillen van merken als Zegna en Pucci.

EssilorLuxottica is ’s werelds grootste brillenfabrikant en tevens moederbedrijf van optiekketen Pearle. Kering is met name bekend van luxeproducten van merken als Yves Saint Laurent en Balenciaga, maar heeft een groeiende brillendivisie. Volgens de bronnen die FT sprak zouden de overnamekandidaten echter niet bereid zijn om “te veel geld” uit te geven.

Daar komt bij dat een overname ook kan stuiten op bezwaren van toezichthouders, schrijft de FT. De bedrijven zijn namelijk allemaal “grote spelers in de brillenbranche”.