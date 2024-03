Krant: justitie onderzoekt incident met deel romp Boeing 737 MAX

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar het incident met een Boeing 737 MAX van Alaska Airlines, die tijdens een vlucht een deel van de romp verloor. Justitie heeft contact opgenomen met passagiers en bemanningsleden, meldt de krant The Wall Street Journal.

Het dagblad baseert zich op documenten en ingewijden. Het toestel moest begin januari een noodlanding maken nadat een deel van de romp los was gekomen. Het ging om een paneel dat een ongebruikte nooduitgang afsloot. Het paneel was niet goed bevestigd. Vier bouten ontbraken, bleek uit een voorlopig rapport van de Amerikaanse instantie die ongelukken in het vervoer onderzoekt.

Alle 171 passagiers en zes bemanningsleden overleefden het incident.