Nog enkele verstoringen na staking grondpersoneel Lufthansa

De staking van het grondpersoneel van luchthavenconcern Lufthansa is zaterdag zoals gepland beëindigd. Het vliegverkeer kan daardoor weer worden hervat, al waren er zaterdagochtend nog wel enkele annuleringen te zien op de vertrekborden op luchthavens in Frankfurt en München. Ook moeten reizigers zaterdag nog rekening houden met vertragingen. Volgens een woordvoerder van Lufthansa zal het vluchtschema in de loop van de dag verbeteren.

Personeel had sinds woensdagochtend het werk neergelegd om vastgelopen cao-onderhandelingen. Daardoor zijn zowel donderdag als vrijdag ongeveer duizend vluchten geannuleerd en kon slechts 10 tot 20 procent van het vluchtschema worden uitgevoerd. De Duitse vakbond Verdi eist een salarisverhoging van 12,5 procent voor in totaal zo’n 25.000 medewerkers. Ook wil de bond dat Lufthansa een bonus biedt van 3000 euro ter compensatie van de gestegen inflatie.

De staking van het grondpersoneel liep deels parallel aan een staking door beveiligers op de luchthavens in Frankfurt en Hamburg. Daardoor gingen beide vliegvelden donderdag dicht voor vertrekkende vluchten. Die staking duurde 24 uur. Op vrijdag stegen er wel weer vliegtuigen op vanuit de twee Duitse steden.