President Biden steunt wet die gedwongen verkoop TikTok afdwingt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij zijn handtekening zou zetten onder een wetsvoorstel dat een gedwongen verkoop van video-app TikTok door het Chinese ByteDance mogelijk maakt. “Als ze het aannemen, zal ik het ondertekenen”, aldus Biden, verwijzend naar het Huis van Afgevaardigden. Dat stemt komende week over de wet.

Als de wet wordt aangenomen, krijgt ByteDance zes maanden de tijd om TikTok af te stoten. Ziet het Chinese bedrijf daarvan af, dan volgt een verbod op de app in de Verenigde Staten die daar door zo’n 170 miljoen inwoners wordt gebruikt.

De Republikeinse presidentskandidaat en voormalig president Donald Trump toont zich kritisch. Volgens hem zou socialmediaplatform Facebook profiteren van een TikTok-verbod en dat wil hij niet. Trump was eerder ook al niet te spreken over Facebook-moederbedrijf Meta, dat Trumps toegang tot zijn accounts een tijdlang had ontzegd. De voorganger van Joe Biden in het Witte Huis probeerde zelf in 2020 onder meer TikTok te verbieden, maar dat werd door de rechter tegengehouden.

Landen als de VS maken zich zorgen dat Chinese autoriteiten de app misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Om die reden geldt onder meer voor ambtenaren in de VS en de Europese Commissie een TikTok-verbod op hun werktelefoons. In Nederland geldt een dergelijk verbod niet, al deed het kabinet vorig jaar een oproep aan rijksambtenaren TikTok te verwijderen van hun werktelefoon.