Saudi Aramco verhoogt dividend, maar winst met kwart gedaald

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat tientallen miljarden dividend uitkeren aan beleggers en de overheid van Saudi-Arabië, ondanks een daling van de nettowinst vorig jaar met bijna een kwart. Dat komt als geroepen voor het koninkrijk dat kampt met een groeiend begrotingstekort.

De totale winstuitkering over het afgelopen kwartaal is verhoogd tot omgerekend ruim 28 miljard euro. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, vormt met royale dividenden een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de Saudische regering.

Die uitkeringen worden steeds belangrijker nu kroonprins Mohammed bin Salman veel geld nodig heeft voor dure projecten zoals de bouw van een futuristische nieuwe stad in het noordwesten van Saudi-Arabië. Ook investeert hij veel in de aankoop van topvoetballers en het nemen van belangen in sportcompetities.

De nettowinst van Aramco daalde vorig jaar tot ruim 121 miljard dollar (111 miljard euro). De winstdaling werd vooral veroorzaakt door de lagere olieprijzen en productieverlagingen.