Voorzitter De Unie vreest voor economische achterstand Nederland

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, vreest dat Nederland op een economische achterstand raakt door het verslechterde ondernemersklimaat in ons land. Volgens hem zijn de omstandigheden niet alleen voor grote concerns verslechterd, maar ook voor midden- en kleinbedrijven.

“De verhoging van het minimumloon raakt het mkb knetterhard, winkeliers zitten met enorme coronaschulden. We zeggen dat er steunpakketten waren, maar als die echt geholpen zouden hebben zouden die mensen nu niet in de ellende zitten”, zegt Castelein in het programma WNL Op Zondag.

Winkeliers worden volgens hem ook benadeeld door onder meer gemeentes die parkeertarieven invoeren. De opvolging van familiebedrijven wordt onaantrekkelijker gemaakt door de invoering van hogere belastingen hierop. “Er is van alles mis met het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland”, concludeert de vakbondsman.

Onder meer chipmachinemaker ASML en baggerbedrijf Boskalis hebben vorige week forse kritiek geuit op het in hun ogen verslechterende vestigingsklimaat in Nederland. Ze dreigen (deels) uit Nederland te vertrekken.