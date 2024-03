Aandacht voor eigenaar Douwe Egberts op Damrak na vertrek topman

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar JDE Peet’s. Het koffie- en theeconcern, bekend van merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, kondigde het vertrek aan van zijn topman. De Fransman Fabien Simon legt met ingang van volgende maand zijn functie neer. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Een woordvoerder van het bedrijf stelde dat “er momenteel veel gebeurt” bij het bedrijf, maar dat hij er niet meer over kon zeggen.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de sterker dan verwachte banengroei in de VS. De banengroei speelt samen met de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt kan de Fed de rente langer hoog houden om de inflatie te bestrijden. Deze week gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat dinsdag op het programma staat.

De AEX-index op het Damrak en de andere Europese beurzen koersen af op een negatief begin van de nieuwe week. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent lager. De Japanse economie liet volgens herziene cijfers in de laatste drie maanden toch een groei zien en wist daarmee een recessie te ontlopen. De economische groei wakkerde de speculatie aan dat de Bank of Japan een einde zal maken aan de negatieve rente in het land en de leenkosten spoedig zal verhogen. De Japanse yen liet daardoor een stijging zien. De duurdere munt zorgde voor koersverliezen bij de Japanse exportbedrijven. Ook de techbedrijven gingen omlaag na de zware verliezen in de Amerikaanse techsector op vrijdag.

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,3 en 0,6 procent. Afgelopen weekend bleek dat de inflatie in China in februari is uitgekomen op 0,7 procent op jaarbasis. De consumentenprijzen lieten daarmee voor het eerst sinds augustus weer een stijging zien. In januari was nog sprake van deflatie, ofwel prijsdaling, van 0,8 procent.

Op het Damrak blijft Besi in de belangstelling staan. De chiptoeleverancier kelderde vrijdag 15,5 procent. Dat had volgens sommige marktkenners te maken met een artikel in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips die niet genoodzaakt zouden zijn om over te stappen naar nieuwere typen chipmachines, wat slecht nieuws zou zijn voor Besi.

De euro was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0938 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 77,59 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 81,72 dollar per vat.