Airbnb komt met wereldwijd verbod op camera’s binnenshuis

Verhuurplatform Airbnb gaat beveiligingscamera’s binnenshuis die gasten kunnen vastleggen verbieden. Het gaat om een wereldwijd verbod en gaat eind april in. Airbnb geeft als reden voor de maatregel het “vereenvoudigen van het beleid met betrekking tot beveiligingscamera’s en de privacy te blijven prioriteren”.

Airbnb stond het gebruik van binnencamera’s altijd wel toe in gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen en woonkamers, mits ze werden vermeld op de boekingspagina. Ook moesten ze duidelijk zichtbaar zijn en niet geplaatst zijn in slaapkamers, toiletten en badkamers.

In de afgelopen jaren kwam het meerdere malen voor dat mensen in hotels en Airbnb’s stiekem gefilmd werden met verborgen camera’s. Zo’n camera kan verborgen zitten in bijvoorbeeld de rookmelder aan het plafond.