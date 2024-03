Besi zet koersval voort in lagere AEX na adviesverlaging

Besi zette maandag de koersval voort op de Amsterdamse beurs, na een adviesverlaging door investeringsbank Redburn. De chiptoeleverancier verloor ruim 10 procent. Vrijdag kelderde het aandeel al 15,5 procent. Dat had volgens sommige marktkenners te maken met een artikel in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips, die niet genoodzaakt zouden zijn om over te stappen naar nieuwere typen chipmachines. Dat zou slecht nieuws zijn voor Besi. Branchegenoten ASMI en ASML, die vrijdag ook mee omlaag gingen, zakten nu 2,8 procent en 3,7 procent.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de aandelenhandel 1 procent lager op 853,93 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 897,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.