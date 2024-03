Bloomberg: beursgang Reddit moet tot 748 miljoen opleveren

De beursgang van het socialemediaplatform Reddit in New York moet maximaal 748 miljoen dollar opleveren. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Reddit wil 22 miljoen aandelen verkopen voor een prijs tussen de 31 en 34 dollar per stuk.

De beursgang op Wall Street zou nog deze maand moeten plaatsvinden. Het in San Francisco gevestigde Reddit mikt op een waardering van het bedrijf van maximaal 6,5 miljard dollar. De aanvraag voor een beursgang werd vorige maand ingediend bij toezichthouder SEC. Dit wordt de eerste beursgang van een groot socialemediabedrijf sinds de notering van Pinterest in 2019.

Het was al langer bekend dat Reddit naar de aandelenmarkt wil gaan. De in 2005 opgerichte onderneming werd tijdens een financieringsronde in 2021 nog gewaardeerd op ongeveer 10 miljard dollar.