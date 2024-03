EU-landen alsnog akkoord met bescherming platformwerkers

De EU-landen zijn toch akkoord met de Europese wet die de rechtsbescherming van platformwerkers zoals maaltijdbezorgers en Uber-chauffeurs moet verbeteren. De Europese wet leek vorige maand opeens van tafel te gaan toen bij een stemming een te groot aantal EU-landen niet akkoord kon gaan. Nu was alleen bij Frankrijk de weerstand nog groot. Estland, dat zich eerder van stemming onthield, stemde nu voor, zodat de vereiste meerderheid werd gevonden.

De Nederlandse Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) reageert opgelucht: “Ik ben enorm blij voor alle platformwerkers van Uber tot Bolt en Helpling die al die tijd in een onzekere positie maaltijden hebben bezorgd en taxi’s hebben rondgereden. Zij krijgen nu meer rechten en duidelijkheid. De lidstaten hebben een juiste keuze gemaakt: voor werknemers en voor eerlijke concurrentiepositie.”

De wetgeving legt onder meer vast dat platformwerkers als werknemers gezien moeten worden als zij niet hun eigen tarief mogen vaststellen of geen zeggenschap hebben over hun rooster of opdrachten.

Sommige EU-landen hadden bezwaar gemaakt tegen een eerdere versie van de wetgeving omdat niet in elk land het woord ‘werknemer’ op dezelfde manier wordt begrepen. In het huidige wetsvoorstel is afgesproken dat alle EU-landen een eigen definitie van ‘werknemer’ in hun wetgeving opnemen die wordt aangepast als dit volgens nationale wetgeving en criteria nodig blijkt. Daarbij moeten de landen bovendien rekening houden met bindende vonnissen van EU-rechtszaken over platformwerk.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wetgeving van kracht wordt. Ook het Europees Parlement moet nog voltallig over dit compromis stemmen. Of dat nog lukt voordat het Europarlement volgende maand met verkiezingsverlof gaat, is niet bekend. Er bestaan wel procedures voor vergevorderde wetgeving als deze. Eventueel kan het Europees Parlement er versneld over stemmen ofwel kan het volgende parlement de stemming afronden. Na goedkeuring door het Europarlement hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd de afspraken in te passen in de eigen, nationale wetgeving.