Geen treinen naar Duitsland op dinsdag door spoorstaking

Internationale treinen naar Duitsland komen dinsdag te vervallen door een nieuwe staking op het Duitse spoor. Volgens een woordvoerder van de NS komen daardoor de intercity naar Berlijn en de ICE International-treinen te vervallen, net als de Nightjet-nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland.

De staking begint dinsdag om 02.00 uur en duurt 24 uur. De actie is uitgeroepen door de Duitse spoorvakbond GDL in een slepend arbeidsconflict met Deutsche Bahn. Het is al de zesde keer dat het werk wordt neergelegd op het Duitse spoor in dat maandenlange arbeidsconflict.