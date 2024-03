Ook Eneco laat mensen met zonnepanelen meer betalen

Ook Eneco laat klanten met zonnepanelen voortaan extra betalen, zolang de salderingsregeling nog van kracht is in Nederland. Volgens de Rotterdamse energieleverancier zijn de kosten die gemoeid zijn met het terugleveren van stroom namelijk toegenomen. “Deze wil Eneco niet langer volledig verdelen over alle klanten, maar doorberekenen aan klanten met zonnepanelen.”

Net als andere energiebedrijven zit Eneco ermee dat klanten met zonnepanelen door de salderingsregeling teruggeleverde stroom mogen afstrepen tegen hun eigen verbruik. Zij ‘betalen’ zo met dure stroom op momenten van grote vraag en weinig aanbod, terwijl zonnepanelen vaak stroom terugleveren als er veel elektriciteit voorhanden is en de prijzen laag zijn. Eneco heeft daarom besloten dat klanten met zonnepanelen die een nieuw stroomcontract afsluiten bij Eneco voortaan standaard 6 euro per maand meer gaan betalen.

Onlangs stemde een meerderheid in de Eerste Kamer tegen een voorstel om de salderingsregeling gefaseerd af te bouwen. Eneco reageerde toen meteen al teleurgesteld.

Onder meer Greenchoice en Vandebron gingen Eneco al voor met het verhogen van de kosten voor bezitters van zonnepanelen.