Overvol stroomnet volgens TenneT nog zeker tien jaar een probleem

Nederland heeft zeker de komende tien jaar nog te maken met het overvolle stroomnet. Dat zegt operationeel directeur Maarten Abbenhuis van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. “We weten wat het probleem is, we weten wat we moeten bouwen om het op te lossen, maar we kunnen niet beloven dat het morgen al klaar is.”

Vooral de provincies Gelderland, Flevoland, Utrecht en Rotterdam lopen een verhoogd risico op netcongestie, schrijft TenneT in zijn jaarverslag. Het aantal aanvragen om aangesloten te worden op het net is een stuk hoger dan het bedrijf aankan. Daardoor is er praktisch gezien geen ruimte voor nieuwe klanten.

De energietransitie en het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal stroomnet in 2045 moeten volgens het bestuur van TenneT worden gezien als een marathon, met sprintjes tussendoor.