Staking Duitse machinisten mag van rechter doorgaan

Het is de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn niet gelukt om een geplande staking dinsdag van treinbestuurders via de rechter te stoppen. Volgens een arbeidsrechter in Frankfurt mag de staking van machinisten georganiseerd door de Duitse vakbond GDL doorgaan, werd maandagavond geoordeeld.

Het staatsspoorbedrijf probeerde via de rechter de staking tegen te houden, waarvoor een spoedaanvraag werd ingediend. Maar volgens de rechter is de staking niet buitenproportioneel gezien de omstandigheden.

Deutsche Bahn had GDL opgeroepen te onderhandelen en had kritiek op de vakbond om de korte vooraankondiging van de nieuwe acties. De bond kwam zondagavond pas naar buiten met de nieuwe stakingen waardoor Deutsche Bahn weinig tijd heeft om maatregelen te nemen.

Volgens de maatschappij is de aankondigingsperiode te kort en is dat “volledig onredelijk” voor reizigers om alternatieven te zoeken. Het bedrijf heeft bij een eerdere staking ook al eens geprobeerd daar via de rechter een stokje voor te steken, maar kreeg toen ook geen gelijk.

De staking begint dinsdag om 02.00 uur en duurt 24 uur, waardoor het treinverkeer naar verwachting ernstig ontregeld raakt. De spoorvakbond heeft al maanden een arbeidsconflict met Deutsche Bahn. GDL wil hogere lonen en kortere werkweken.

Het is al de zesde keer dat het werk wordt neergelegd op het Duitse spoor. Vorige week was er nog een staking van 35 uur op het Duitse spoor en eind januari werd het werk zelfs zes dagen neergelegd. Deutsche Bahn heeft toen met nooddienstregelingen gereden. Daardoor kon ongeveer een vijfde van de langeafstandstreinen blijven rijden. Het regionale verkeer liet een wisselende impact van de staking zien. Voor dinsdag is er weer een nooddienstregeling.