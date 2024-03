Toch drie treinen van en naar Keulen dinsdag tijdens staking

Drie treinen rijden dinsdag toch vanuit Amsterdam naar Keulen en terug. Door de nieuwe staking van Duits spoorpersoneel dacht de NS eerst dat alle ritten zouden komen te vervallen, maar drie ICE’s kunnen toch gaan door het inzetten van Nederlandse medewerkers. “Het kan zijn dat de treinen met onvoorziene omstandigheden te maken krijgen in Duitsland, er is dan kans op vertraging”, waarschuwt een woordvoerder wel.

Reizigers kunnen dinsdag ook weer op drie momenten terug vanuit Keulen naar Amsterdam. Alle andere treinen, zoals die naar Berlijn, zijn wel nog altijd geschrapt.

De staking begint dinsdag om 02.00 uur en duurt 24 uur. De actie is uitgeroepen door de Duitse spoorvakbond GDL in een slepend arbeidsconflict met Deutsche Bahn. Het is al de zesde keer dat het werk wordt neergelegd op het Duitse spoor in dat maandenlange arbeidsconflict.