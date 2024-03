Voetbalclub ziet af van reclame na waarschuwing Kansspelautoriteit

Een Nederlandse voetbalclub ziet af van het plaatsen van een levensgrote afbeelding van zijn aanvoerder op een gebouw na een waarschuwing van de Kansspelautoriteit (Ksa). Anders zou zijn shirt met het logo van een gokbedrijf, een sponsor van de club, prominent in beeld komen. Volgens de toezichthouder zou de club dan in overtreding zijn. De Ksa ziet dat namelijk als “ongerichte reclame”, wat sinds juli 2023 verboden is voor onlinekansspelen.

Het is niet bekend om welke voetbalclub het gaat. Op de shirts van verschillende voetbalclubs in de Eredivisie zijn dit seizoen de namen van onlinekansspelaanbieders te zien. Zo is de naam van Kansino op het shirt van de Alkmaarse club AZ te zien en spelen voetballers van FC Volendam en het Arnhemse Vitesse met het logo van BetCity op hun borst. Gokplatform TOTO meldt op zijn website “trotse mouwsponsor” van acht betaald voetbalclubs te zijn.

Volgens de Ksa had zowel de sponsor als de voetbalclub het standpunt dat het om sportsponsoring ging. Dat is inderdaad zo wanneer een speler tijdens een wedstrijd een gesponsord shirt draagt. “In dit geval was daarvan geen sprake en ging het dus om ongerichte reclame voor onlinekansspelen”, stelt de Ksa. “Ook zou hiermee het verbod op het gebruik van rolmodellen mogelijk worden overtreden, omdat het om een bekende sporter ging.”

Het verbod op het maken van ongerichte reclame in de publieke ruimte is ingesteld om kwetsbare doelgroepen te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongvolwassenen, die volgens de toezichthouder een groter risico lopen op gokverslaving. Als de voetbalclub zijn plannen toch had doorgezet, had de Ksa preventief een sanctie opgelegd. Wat die sanctie inhoudt, is niet duidelijk.