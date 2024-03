BBC meldt dood klokkenluider over veiligheidszorgen Boeing

Een klokkenluider die zorgen over de veiligheid bij een fabriek van vliegtuigbouwer Boeing aan het licht heeft gebracht, is dood gevonden. Dat meldt de Britse omroep BBC. Het gaat om John Barnett, die in 2017 met pensioen ging na 32 jaar voor Boeing te hebben gewerkt.

De 62-jarige trok een aantal jaar terug aan de bel met zorgen over de productienormen bij de fabriek van Boeing in North Charleston in de staat South Carolina waar 787 Dreamliners worden gebouwd. Hij werd zaterdag gevonden met een “zelf toegediende” wond, aldus de BBC. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.

Barnett sprak in 2019 zijn zorgen uit over veiligheidsproblemen in North Charleston tegen de krant The New York Times. Zo waren volgens hem defecte onderdelen geïnstalleerd in sommige vliegtuigen en waren er problemen met toezicht waardoor de veiligheid in het geding kon komen.

Hij was kort voor zijn dood nog betrokken bij een rechtszaak tegen Boeing. Hij zou zaterdag verder worden ondervraagd, maar kwam niet opdagen voor de hoorzitting. Er werd navraag gedaan in zijn hotel. Vervolgens werd hij dood gevonden in zijn auto op de parkeerplaats van het hotel.

De Boeing-fabriek kwam mede door de klachten van Barnett onder strenger toezicht te staan van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Boeing liet weten “verdrietig” te zijn over zijn dood en aan zijn familie en vrienden te denken.

Boeing is in opspraak gekomen door verschillende technische problemen in de afgelopen tijd. Zo verloor een 737 MAX-toestel begin dit jaar tijdens de vlucht een deurpaneel en eerder deze maand kwam nog een band los bij een opstijgende Boeing 777. Ook was er een probleem met het staartroer van een 737 MAX.

Verder was er maandag nog een incident met een 787 Dreamliner die tijdens een vlucht tussen Sydney en Auckland plots omlaag dook. Daardoor raakten tientallen passagiers gewond. Ook daar zou sprake zijn geweest van een technisch probleem.