Dreigende staking bij fietsenfabrikant Accell voorlopig opgeschort

Vakbond FNV en fietsenfabrikant Accell gaan weer praten over een sociaal plan voor de zeker honderd medewerkers die hun baan verliezen bij het bedrijf achter merken als Batavus en Babboe. Daardoor is de staking waarmee FNV onlangs dreigde voorlopig opgeschort.

Volgens de bond weigerde het bedrijf mee te werken aan een “fatsoenlijk sociaal plan” voor de 100 tot 150 medewerkers die moeten vertrekken door een reorganisatie in Heerenveen. FNV gaf Accell daarom uiterlijk tot dinsdagmiddag 17.00 uur om te reageren op een ultimatum.

FNV-bestuurder Erik Kotters heeft de onderneming nu twee dagen langer de tijd gegeven, want het bedrijf wil toch weer praten over het sociaal plan. “Accell heeft gebeld dat ze perspectief zien om bij elkaar te komen”, zegt Kotters. “Dat slaan we natuurlijk nooit af.”

De reorganisatie bij Accell is ingegeven door een verplaatsing van een deel van de productie naar fabrieken in Hongarije en Turkije. In Heerenveen worden de twee bestaande fabrieken van Accell samengevoegd, met banenverlies tot gevolg. In de samengevoegde fabriek in Heerenveen zullen dan specialistische merken en modellen worden geproduceerd, waaronder bakfietsen van Babboe.

Vorige maand werd bekend dat Babboe voorlopig moet stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die concludeerde na onderzoek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken. Inmiddels hebben zich duizenden bezitters van zo’n bakfiets gemeld, omdat ze een schadevergoeding willen.

Accell maakte dinsdag ook bekend dat oud-minister Annemarie Jorritsma de nieuwe president-commissaris is geworden. Jorritsma was in het verleden onder meer minister van Verkeer en Waterstaat en vicepremier. Ook was ze jarenlang burgemeester van Almere. In een verklaring noemt Jorritsma Accell “een Europese topspeler met deskundige medewerkers, een heldere koers en groeiambitie”.