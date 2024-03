EU steunt tweede termijn voor IMF-baas Georgieva

Topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds lijkt verzekerd van nog eens vijf jaar aan het hoofd van het IMF. Ze heeft de steun van de EU-landen, en Europa levert vanouds de IMF-baas.

De ministers van Financiën van alle EU-landen zien graag een tweede termijn voor Georgieva als leider van de VN-organisatie die de financiële stabiliteit in de wereld bewaakt, zegt minister Vincent Van Peteghem van huidig EU-voorzitter België. De 70-jarige Bulgaarse gaf vrijdag al te kennen daarvoor wel in te zijn. Haar eerste termijn loopt in september af.

“Ik denk dat Kristalina de afgelopen paar jaar krachtig leiderschap aan de dag heeft gelegd, in het bijzonder tijdens ongekende crises”, zei Van Peteghem met een verwijzing naar onder meer de coronacrisis. Hij hoopt dat het IMF het “zo snel mogelijk” eens wordt over de benoeming.

Onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk spraken zich eerder al voor Georgieva uit. De voormalig eurocommissaris was in 2019 de opvolger van de Française Christine Lagarde, die het hoofd werd van de Europese Centrale Bank. Ze versloeg toen de Nederlander Jeroen Dijsselbloem.