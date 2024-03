Europarlement stemt voor verplicht verduurzamen van gebouwen

De isolatie van gebouwen wordt als ook de EU-lidstaten ermee instemmen binnen twee jaar geregeld volgens nieuwe Europese regels. Het Europarlement is alvast akkoord gegaan met wetgeving om de broeikasuitstoot en het energieverlies van huizen en kantoren terug te dringen.

Volgens de afspraken moeten de EU-lidstaten zorgen dat bij woningen het gemiddelde niveau van energieverbruik tegen 2030 met ten minste 16 procent wordt verlaagd. Vijf jaar later moet dat 20 procent zijn. Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 vrij zijn van kwalijke uitstoot en voor overheidsgebouwen geldt dat zelfs al in 2028.

De lidstaten moeten ook maatregelen nemen om fossiele brandstoffen in verwarming en koelsystemen terug te dringen. Vanaf 2040 moeten alle kachels en verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen zijn vervangen door duurzamere systemen.

De maatregelen zijn een hulpmiddel bij het behalen van de Europese klimaatdoelen. Het Europese Milieuagentschap EEA, verbonden aan de Europese Unie, kwam deze week nog met een alarmerend rapport waarin het uiteenzette dat de kosten en schade voor Europa immens zullen zijn als de EU-landen niet meer doen tegen klimaatverandering. “Europese en nationale beleidsmakers moeten nu reageren om de risico’s die de klimaatverandering brengen terug te dringen door snel uitstoot te beperken en door aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden”, aldus de directeur van het agentschap.

Uiteindelijk is de hoop dat door de verduurzamingsregels in 2050 alle gebouwen energiezuinig en klimaatneutraal zijn. Onderhandelaars van het Europarlement en de EU-lidstaten werden het in december eens over de afspraken. De EU-lidstaten buigen zich er op 12 april nog eens over.