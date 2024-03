Hoekstra: EU moet zich wapenen tegen rampzalige klimaatverandering

EU-landen moeten zich wapenen tegen de potentieel verwoestende gevolgen van klimaatverandering, vindt EU-klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Zo moeten ze bij hun ruimtelijke ordening bedacht zijn op overstromingen en andere gevaren. En cruciale infrastructuur daartegen beschermen.

De aanbevelingen van Hoekstra en zijn collega-Eurocommissaris Maros Sefcovic zijn ingegeven door een alarmerend rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA). Volgens het agentschap doet Europa te weinig om de inmiddels onvermijdelijke veranderingen in het klimaat op te vangen. Daardoor loopt bijvoorbeeld een kwetsbaar kustgebied als Nederland groot gevaar. Europa moet zich opmaken voor meer overstromingen, hittegolven, bosbranden en misoogsten.

De EU-landen moeten veel duidelijker maken wat er op het spel staat, vindt de Europese Commissie. En wie er wat aan kunnen doen, zoals overheden, bedrijven en investeerders. Als zij weten wat er op hen af komt, kunnen zij bestemmingsplannen aanpassen, een betere plek voor een fabriek kiezen of hun geld in een project steken. Denk er ook over om offertes die meer rekening houden met klimaatrisico’s een streepje voor te geven bij aanbestedingen, oppert de commissie. Ook op andere manieren zou ‘klimaataanpassing’ meer geld, aandacht en voorrang moeten krijgen.

Ook EU-geld dient bij voorkeur naar ‘klimaatbestendiger’ doelen te gaan, stellen Hoekstra en Sefcovic. Ze willen verder dat de Europese middelen voor rampbestrijding meer gericht worden op voorkomen en anticiperen, en “klimaatrisico’s volledig opnemen in het rampbestrijdingsmanagement”. De commissie en het EEA zullen overheden de benodigde informatie verschaffen om snel en precies maatregelen te kunnen nemen.