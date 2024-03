Jorritsma nieuwe president-commissaris bij moederbedrijf Babboe

De geplaagde fietsenfabrikant Accell heeft Annemarie Jorritsma aangesteld als voorzitter van de raad van commissarissen. Dat heeft het bedrijf, bekend van onder meer Batavus maar ook van de Babboe-bakfietsen, bekendgemaakt.

Jorritsma was in het verleden onder meer minister van Verkeer en Waterstaat en vicepremier. Ook was ze jarenlang burgemeester van Almere. Tot halverwege vorig jaar was de 73-jarige VVD-coryfee nog fractievoorzitter van haar partij in de Eerste Kamer.

Accell kampt de laatste tijd met problemen. Vorige maand werd bekend dat Babboe voorlopig moet stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die concludeerde na onderzoek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken. Babboe zou geen goed onderzoek hebben gedaan naar de oorzaken en geen maatregelen hebben genomen. Inmiddels zijn er duizenden bezitters van zo’n bakfiets die zich hebben gemeld omdat ze een schadevergoeding willen.

Eind januari werd al bekend dat Accell bij zijn fabrieken in Heerenveen 100 tot 150 van de 320 banen gaat schrappen. Dit is omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar fabrieken in Hongarije en Turkije. Inmiddels is het bedrijf daarover in een conflict verwikkeld met vakbond FNV. Die dreigt met stakingen omdat Accell zou weigeren om mee te werken aan een “fatsoenlijk sociaal plan” voor de medewerkers die hun baan verliezen.

Jorritsma zegt dat haar keuze om voor Accell aan de slag te gaan te maken heeft met de status en groeiambitie van het bedrijf. “De keuze om deze rol bij Accell in te gaan vullen was niet moeilijk. Een van oorsprong oer-Hollands product en dan ook nog opererend vanuit Friesland, een provincie waar ik 26 jaar heb gewoond en waar ik als echtgenote van een Fries, veel binding mee heb”, stelt ze in een verklaring. “Nog belangrijker is dat Accell een Europese topspeler met deskundige medewerkers, een heldere koers en groeiambitie is.”