Krant: Alaska Airlines gewaarschuwd voor toestel dat deur verloor

Vlak voordat een vliegtuig van Alaska Airlines onderweg een deurpaneel verloor, hadden technici van de luchtvaartmaatschappij hun zorgen over dat toestel geuit. Nadat een waarschuwingslampje in de cockpit meerdere keren was aangegaan, planden ze een veiligheidscheck en onderhoudsbeurt in, bericht The New York Times. Een dag later, op 5 januari, liet het deurpaneel van de Boeing 737 MAX 9 los tijdens een vlucht.

Volgens de Amerikaanse krant koos Alaska Airlines ervoor om nog drie vluchten door te laten gaan met passagiers aan boord. De laatste bestemming daarvan zou Portland in de staat Oregon zijn, waar de onderhoudsbeurt zou plaatsvinden

Alaska Airlines bevestigt tegenover The New York Times dat er signalen waren die wezen op een probleem met de luchtdruk. Maar volgens de standaarden van het bedrijf waren deze waarschuwingen niet ernstig genoeg om het vliegtuig meteen uit het vliegschema te halen.

Volgens The New York Times stuitten onderzoekers na het incident ook op aanwijzingen dat het deurpaneel geleidelijke omhoog was geschoven.

Na de waarschuwing van technici nam Alaska Airlines wel maatregelen om de veiligheidsrisico’s te verminderen. Zo voerde de maatschappij geen langeafstandsvluchten over zee uit met het toestel.

Niemand raakte gewond bij het incident. Het vliegtuig maakte na het probleem met de deur een noodlanding. Door het loslaten van het deurpaneel ging veel aandacht uit naar mogelijke fouten van Boeing bij het bewaken van de kwaliteit van de vliegtuigen. Zo sprak Alaska Airlines van loszittende onderdelen. Ook een andere luchtvaartmaatschappij, United Airlines, zei dat bouten niet goed vastzaten.