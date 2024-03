Nord Stream wil 400 miljoen euro van verzekeraars

Nord Stream wil meer dan 400 miljoen euro van verzekeraars van de gelijknamige gaspijpleiding die in 2022 werd verwoest door een explosie. Dat staat in documenten die horen bij een vorige maand aangespannen rechtszaak voor de High Court in Londen.

Lloyd’s of London en Arch Insurance staan genoemd als verzekeringsbedrijven waar Nord Stream een geschil mee heeft. Nord Stream bevestigt dat er een conflict over contracten is, maar wil geen verdere details geven over de rechtszaken.

In september 2022 werd de pijpleiding Nord Stream vernield door een explosie. De kosten voor het herstel schat het bedrijf achter de pijpleiding tussen de 1,2 miljard en 1,35 miljard euro.

Nord Stream verbond Rusland met Duitsland over zee. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom had de toevoer van gas via die leiding voorafgaand aan de explosie al afgesloten als vergelding voor westerse steun voor Oekraïne.

Het is nog altijd onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de explosies, die naast Nord Stream ook de nooit gebruikte gaspijpleiding Nord Stream 2 vernielden. Aanvankelijk gingen de verdenkingen uit naar Rusland, dat ontkende betrokken te zijn.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wees vorig jaar verdenkingen aan het adres van zijn land van de hand. Dit deed hij na berichten in Amerikaanse en Duitse media over mogelijke betrokkenheid van een pro-Oekraïense groep bij de explosies.

Het in Zwitserland gevestigde bedrijf Nord Stream is voor 51 procent in handen van Gazprom. Ook de Nederlandse Gasunie is een aandeelhouder, met een belang van 9 procent. De energiebedrijven Engie, E.ON en Wintershall Dea hebben eveneens een belang in Nord Stream.