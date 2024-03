Oracle grote winnaar op New Yorkse beurzen na kwartaalcijfers

Beleggers in New York hebben dinsdag enthousiast gereageerd op de cijfers van bedrijfssoftwareconcern Oracle. De onderneming kreeg het voorbije kwartaal veel meer orders binnen voor zijn cloudproducten, wat beloond werd met een koerswinst van bijna 12 procent.

Met nog voor 80 miljard dollar aan orders voor de boeg, lijkt Oracle marktaandeel te veroveren. Het bedrijf moet hard concurreren met grote techbedrijven als Microsoft, Amazon en Google bij het binnenhalen van klanten voor cloudsoftware.

Beleggers trokken zich verder weinig aan van cijfers die op een sterker dan verwachte inflatie in de Verenigde Staten wezen. Ondanks die prijsstijgingen lijken financiële markten er nog altijd op te rekenen dat de Federal Reserve de rente dit jaar verlaagt. De bekendste graadmeters op Wall Street boekten aanzienlijke winsten, waarbij vooral technologiebedrijven gewild waren.

De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 39.005,49 punten. De S&P 500 won 1,2 procent tot 5175,27 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,5 procent tot 16.265,64 punten.

NYCB steeg net geen 6 procent. De bank wil aandelen samenvoegen om de waarde van deze stukken te verhogen. De kredietverstrekker verloor onlangs veel van zijn beurswaarde nadat er problemen bij de interne risicocontroles aan het licht waren gekomen. NYCB rondde daarnaast een deal af voor een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar.

Southwest Airlines verwacht dit jaar minder te kunnen vliegen als gevolg van leveringsproblemen bij vliegtuigfabrikant Boeing (min 4,3 procent). De luchtvaartmaatschappij ontvangt dit jaar veel minder toestellen van de Amerikaanse fabrikant dan gepland. Het aandeel kelderde 15 procent. Concurrent American Airlines (min 4,7 procent) verlaagde eveneens zijn verwachtingen voor het huidige kwartaal

Ook industriebedrijf 3M kwam met nieuws. Het bedrijf achter onder andere Post-its en mondmaskers benoemt William Brown tot nieuwe topman. Hij is afkomstig van defensiebedrijf L3Harris Technologies. 3M, dat in veel rechtszaken is verwikkeld over onder andere PFAS, won 5 procent na het nieuws.

De olieprijzen zakten licht. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 77,76 dollar per vat. Brentolie verloor 0,1 procent aan waarde en kostte 82,09 dollar per vat. De euro was 1,0926 dollar waard, tegenover 1,0917 bij het slot van de Europese beurzen.