Porsche verwacht lagere winstgevendheid door hoge kosten

Porsche verwacht dat de winstgevendheid in 2024 zal afnemen. Dat komt doordat de Duitse fabrikant van luxe auto’s hoge kosten moet maken om dit jaar vier nieuwe modellen op de markt te brengen. Porsche hoopt dat deze nieuwe modellen het bedrijf door de huidige lastige economische omstandigheden kunnen loodsen en de basis zullen leggen voor een sterk 2025.

De gematigde vooruitzichten van de sportwagenfabrikant sluiten aan bij die van moederbedrijf Volkswagen. Die grote Duitse autogroep zei eerder deze maand dat de omzetgroei in 2024 zal vertragen door de zwakkere economische groei, toenemende concurrentie en hogere kosten. Porsche wil dit jaar nieuwe versies van de modellen Taycan, Panamera, Macan en 911 lanceren. Dat is het grootste aantal lanceringen in een jaar in de geschiedenis van het bedrijf.

Porsche boekte in 2023 een omzet van 40,5 miljard euro. Dat was bijna 8 procent meer dan een jaar eerder en in lijn met de verwachtingen van marktkenners. De jaarwinst viel hoger uit dan voorzien. Ook keert het bedrijf meer dividend uit aan de aandeelhouders. De winstgevendheid, ofwel het percentage van de omzet dat als winst overblijft, kwam uit op 17,7 procent.

Voor dit jaar wordt gemikt op een winstgevendheid van 15 tot 17 procent. Porsche handhaafde wel zijn verwachtingen voor de middellange termijn van een winstgevendheid van 17 tot 19 procent en van meer dan 20 procent op de lange termijn.