Premier Meloni kondigt AI-investeringsfonds van 1 miljard aan

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft dinsdag een fonds van 1 miljard euro aangekondigd voor investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het fonds moet het gebruik van AI in Italië ook gaan promoten, aldus Meloni. Het fonds werd bekendgemaakt op een speciale conferentie voor AI in Rome.

Het investeringsfonds wordt financieel gesteund door de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti. Het is de bedoeling dat er nog 1 miljard euro extra voor het fonds wordt opgehaald bij het bedrijfsleven. Meloni zegt er overtuigd van te zijn dat Italië werk moet maken van AI. De overheid werkt tegelijkertijd aan manieren om AI te reguleren.

Italië is dit jaar voorzitter van de G7, de groep van zeven rijke industrielanden. Rome wil dan kijken met de G7 naar de impact van AI op onder meer werkgelegenheid en inkomensongelijkheid.