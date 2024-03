Adidas-topman sluit nieuwe samenwerking met Kanye West uit

Adidas gaat de twee jaar geleden stopgezette samenwerking met rapper Kanye ‘Ye’ West niet vernieuwen, zegt topman Bjørn Gulden van het Duitse sportmerk woensdag tijdens een persbijeenkomst. Het leek erop dat Adidas en West de samenwerking mogelijk wilden vernieuwen nadat de topman en de rapper vorige maand samen op een foto waren verschenen. Gulden heeft nu een einde gemaakt aan de speculaties.

Volgens de topman zag hij West toevallig op een vliegveld in Los Angeles toen de foto werd gemaakt. De topman was onderweg naar Duitsland. “Het was geen ontmoeting, er was geen zakelijk gesprek”, zegt Gulden. Op de vraag of er ook maar een kleine kans is dat Adidas de samenwerking met West ooit zal proberen te hervatten, antwoordde Gulden nee. Wel verkoopt Adidas volgens hem de overgebleven voorraad sneakers uit de Yeezy-collectie die met West werd opgezet.