Brussel houdt vol: Nederland mag niet zomaar langer door met NS

De Europese Commissie legt zich niet neer bij de gunning van het belangrijkste binnenlandse treinverkeer voor de komende jaren aan de NS. Nederland moet opnieuw tekst en uitleg geven. De zaak kan eindigen bij de Europese rechter, die boetes en dwangsommen kan opleggen.

De commissie, die toeziet op de eerlijke concurrentie in de EU, stelde Nederland in juli al officieel in gebreke en doet dat nu opnieuw. Want Nederland zette door en verleende de zogeheten concessie in december toch.

Doordat het kabinet onderhands met NS afsprak dat het bedrijf ook van 2025 tot 2033 het zogenoemde hoofdrailnet mag berijden, maakten concurrenten geen kans. Regionale vervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz hadden daarover hun beklag gedaan in Brussel. De commissie stelt dat het kabinet de concessie openbaar had moeten aanbesteden, zodat iedere gegadigde zich had kunnen melden.

Het kabinet houdt onder meer vol dat concurrentie op het drukke Nederlandse spoornetwerk moeilijk te regelen is. Maar de commissie is tot dusver niet overtuigd.