Cacaobonen te duur voor Afrikaanse cacaoverwerkers, meldt Reuters

Grote cacaofabrieken in Ivoorkust en Ghana hebben de productie stopgezet of verlaagd omdat de cacaobonen te duur zijn geworden. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De prijzen van de bonen die de fabrieken verwerken zijn de laatste tijd gestegen tot recordhoogte. Beide landen zijn samen goed voor bijna 60 procent van de wereldwijde cacaoproductie.

Zo zijn de prijzen van cacao het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De fabrieken in Afrika verwerken de kostbare bonen tot onder meer cacaoboter. Chocoladefabrikanten zijn daarvan afhankelijk om bijvoorbeeld chocoladerepen te kunnen maken, en kunnen niet aan de slag met rauwe cacao.

Het gaat onder meer om Transcao, een door de staat gecontroleerd verwerkingsbedrijf in Ivoorkust, een van de negen grootste fabrieken in het land. Dat bedrijf meldde zelf in te teren op zijn voorraad, maar niet op welke capaciteit de productie draaide. Twee bronnen die spraken met Reuters zeiden echter dat de fabriek bijna stillag. Een van hen vertelde dat binnenkort meer grote Ivoriaanse staatsfabrieken hun productie zullen staken.

Twee andere bronnen stellen dat in Ghana de meeste van de acht fabrieken in het land wekenlang hebben stilgelegen. Het Ghanese staatsbedrijf Cocoa Processing Company (CPC) meldt momenteel te draaien op 20 procent van zijn capaciteit door het bonentekort.

Door de gestegen cacaoprijzen, als gevolg van slechte oogsten, hebben fabrikanten de prijzen van hun chocolade ook moeten verhogen. In Amerikaanse winkels bijvoorbeeld, lagen de prijzen volgens marktonderzoeker Circana vorig jaar bijna 12 procent hoger dan in 2022.