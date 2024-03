DNB legt boete op van 2,85 miljoen aan cryptobeurs Crypto.com

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete opgelegd van 2,85 miljoen euro aan het handelsplatform voor cryptomunten Crypto.com. Het bedrijf bood een tijdlang cryptodiensten aan in Nederland zonder zich daarvoor bij DNB te hebben geregistreerd. Dat is verboden en daarom heeft de toezichthouder de geldstraf opgelegd.

Dienstverleners in de cryptobranche zijn sinds mei 2020 verplicht zich te registeren bij DNB. De centrale bank wil hiermee beter kunnen controleren of deze platforms genoeg doen om witwassen of financiering van terrorisme tegen te gaan. Crypto.com was van mei 2020 tot november 2022 actief in Nederland zonder de vereiste registratie.

De boete werd al in oktober opgelegd, maar is nu pas naar buiten gebracht door DNB. Crypto.com valt onder het statutair in Ierland gevestigde Foris Dax Global Limited. Volgens DNB zijn de overtredingen die zijn begaan “dermate ernstig en verwijtbaar” dat de boete, waarvoor een basisbedrag geldt van 2 miljoen euro, is verhoogd met 85.000 euro.

Crypto.com had volgens DNB daarnaast een oneerlijk concurrentievoordeel, omdat het platform lange tijd geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten voor Nederlands toezicht had. Inmiddels heeft Crypto.com wel een registratie bij de centrale bank in Amsterdam. DNB legde eerder al miljoenenboetes op aan de cryptobeurzen Coinbase en Binance omdat die ook in Nederland actief waren zonder registratie. Coinbase heeft inmiddels al langere tijd wel een registratie, maar Binance is vertrokken uit Nederland omdat die cryptodienstverlener geen vergunning kreeg van DNB.