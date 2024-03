Duitse luchthavenbeveiligers leggen ook vrijdag het werk neer

Luchthavenbeveiligers op verschillende luchthavens in Duitsland leggen hun werk waarschijnlijk ook op vrijdag neer. Aanvankelijk had vakbond Verdi het personeel opgeroepen alleen donderdag te staken. Hierdoor werd al hinder verwacht op de vliegvelden in onder meer Hamburg, Stuttgart en Berlijn.

Ook in Hannover wordt nu rekening gehouden met stakende beveiligers. Het is nog onduidelijk op welke andere luchthavens gestaakt zal worden. Alleen voor donderdag verwacht luchthavenvereniging ADV al dat ruim 580 vluchten worden geannuleerd. Daardoor moeten ongeveer 90.000 reizigers rekening houden met annuleringen en vertragingen.

Vorige week sloot de grootste luchthaven van het land, die van Frankfurt, voor vertrekkende passagiers door een staking van luchthavenbeveiligers. Ook vanaf het vliegveld in Hamburg stegen geen vliegtuigen op. Toestellen konden op beide luchthavens nog wel landen. De staking viel samen met een staking van Lufthansa-grondpersoneel, waardoor al met annuleringen rekening werd gehouden.

De transportsector in Duitsland ondervindt veel hinder van stakingen. Naast het grondpersoneel van Lufthansa legde het cabinepersoneel van het luchtvaartconcern woensdag het werk neer. Hierdoor gingen opnieuw honderden vluchten niet door, ditmaal door acties in München. Maar ook buiten de luchtvaart is er onenigheid over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Zo staakten werknemers van staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn dinsdag voor de zesde keer.