Kunstmarkt zette vorig jaar voor 65 miljard dollar om

De internationale kunstmarkt heeft over vorig jaar naar schatting voor 65 miljard dollar omgezet, ondanks de hoge rentetarieven en de turbulente geopolitieke en economische omstandigheden. Dat staat in een rapport van kunstbeurs Art Basel en de Zwitserse bank UBS. De waarde van wat er in totaal werd verkocht op onder meer veilingen en bij kunstgaleries lag echter 4 procent lager dan in 2022.

Daarbij is de inflatie nog niet meegerekend. De markt kan dus meer zijn gekrompen dan nu lijkt. Kunst is voor bijvoorbeeld Nederlandse particulieren een interessante belegging, valt op te maken uit een publicatie van journalisten van Investico en De Groene Amsterdammer woensdag. Volgens schattingen van kunstverzekeraars bezitten de particulieren 7 tot 9 miljard euro aan kunst. De kunstvoorwerpen die als belastingtechnisch aantrekkelijke belegging en voor speculatie worden gekocht, verdwijnen echter nogal eens in depots, waardoor niemand er van kan genieten.

In Maastricht komt donderdag een einde aan de grote jaarlijkse kunstbeurs TEFAF. Volgens de organisatoren liep die meteen goed. Verschillende van de 272 exposanten uit 22 landen meldden al dat ze het grootste deel van hun aanbod hebben verkocht. En dat ging niet allemaal naar particulieren. Zo sloeg het Rijksmuseum in Amsterdam in het eerste uur na de opening al toe met de aankoop van het enige gesigneerde schilderij van Gesina ter Borch, een portret van haar broertje Moses. Christus aan het kruis door Francesco Buoneri, bekend als Cecco da Caravaggio, werd verworven door een groot Amerikaans museum, naar verluidt het Metropolitan in New York. Een portret van een boerenvrouw met muts van Vincent van Gogh gaat naar een voor de buitenwereld nog onbekend particulier museum buiten de Europese Unie.

Musea zijn trouwe klanten van de TEFAF, maar hebben een steeds grotere dobber aan de prijzen op de kunstmarkt. Dit jaar bezochten zeker driehonderd museumdirecteuren en 650 museumconservatoren TEFAF Maastricht. Vertegenwoordigd waren onder meer het British Museum in Londen, het Louvre en het Musée d’Orsay in Parijs, het MoMa in New York, de National Gallery of Art in Washington en Zayed National Museum in Abu Dhabi.