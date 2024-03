Musk steunt personeel Duitse Tesla-fabriek ‘na aanslag’

Elon Musk heeft een kort bezoek gebracht aan de Duitse fabriek van Tesla die vorige week stil kwam te liggen na sabotage van de stroomvoorziening. Ten overstaan van duizenden werknemers van de zogeheten Gigafactory in Grünheide sprak de topman zijn steun uit voor het personeel. Hij noemde de daders van de brandstichting bij een elektriciteitsmast “ecoterroristen”.

“Ik ben hier om jullie te steunen”, zei Musk met zijn zoontje X Æ A-XII op zijn arm. De sabotage van de stroomvoorziening noemde hij “een aanslag” op de fabriek, die daardoor dagenlang stil kwam te liggen. Aanwezigen scandeerden bij de komst van de Tesla-topman de naam Elon en juichten hem toe.

Vorige week dinsdag stichtten tot nu toe onbekende daders brand bij een stroommast die belangrijk is voor de energievoorziening van de fabriek in de buurt van Berlijn. De links-extremistische Vulkangruppe eiste de verantwoordelijkheid voor die daad op. Volgens fabrieksdirecteur Andre Thierig duurt het nog een tijd voordat de productieprocessen weer op volle kracht draaien.

Lokale politici waren na de aanslag bezorgd over het imago van de deelstaat Brandenburg bij het bedrijfsleven. Maar volgens de lokale minister van Economische Zaken Jörg Steinbach zijn er geen directe gevolgen voor de Tesla-vestiging.

In de buurt van de fabriek protesteren al een tijdlang activisten tegen de uitbreiding van de Tesla-fabriek, waarvoor stukken bos moeten worden gekapt. Van de politie mogen ze tot vrijdag in het door hun opgezette boomhuttenkamp blijven. Initiatiefnemers van het protest zeggen niets met de brandstichting te maken te hebben.

Rondom de in 2022 geopende Tesla-fabriek is meer weerstand tegen de groeiplannen. In een lokaal referendum sprak een meerderheid van de inwoners van Grünheide zich uit tegen de uitbreiding.