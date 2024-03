Tesla zakt op terughoudend Wall Street na verkoopadvies

Tesla behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Analisten van de Amerikaanse bank Wells Fargo verlaagden het beleggingsadvies voor de fabrikant van elektrische auto’s naar verkopen. Het aandeel verloor 1,7 procent. Tesla, dat wordt geleid door miljardair Elon Musk, is dit jaar al bijna 30 procent in beurswaarde gedaald door zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere Chinese merken voor elektrische auto’s.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de sterke koerswinsten een dag eerder. Beleggers trokken zich dinsdag weinig aan van de sterker dan verwachte inflatie in de VS, en blijven erop rekenen dat de Federal Reserve de rente later dit jaar verlaagt. Donderdag komen nog de Amerikaanse producentenprijzen naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 39.049 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5168 punten, na het bereiken van een nieuw recordniveau op dinsdag. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 16.205 punten.

Nvidia zakte 2 procent. De belangrijkste speler op AI-gebied won een dag eerder nog ruim 7 procent. De waarde van het bedrijf is dit jaar al met 86 procent gestegen.

Intel daalde 1 procent. Beleggers reageerden op berichten dat het Pentagon zijn bijdrage van 2,5 miljard dollar aan subsidies voor de chipfabrikant zou hebben ingetrokken. De subsidies maakten deel uit van de zogeheten Chips Act, waarmee Washington de chipproductie in eigen land wil stimuleren.

Coinbase ging 0,4 procent vooruit. De cryptobeurs wil 1 miljard dollar ophalen met de uitgifte van een obligatielening die kan worden omgezet in aandelen. Het geld zal worden gebruikt om schulden af te lossen en voor algemene bedrijfsdoelen. Coinbase is dit jaar al ruim 40 procent gestegen, mede dankzij de opmars van de bitcoin die woensdag een nieuw record bereikte van meer dan 73.000 dollar.

Dollar Tree zakte 11 procent. De discountketen gaat bijna duizend winkels sluiten, na een verlies in het afgelopen kwartaal.