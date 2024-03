ACM haalt webwinkel TI-84shop uit de lucht na klachten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft webwinkel TI-84shop offline laten halen. Dat besluit heeft de toezichthouder genomen nadat die veel klachten had ontvangen over de verkoper van onder meer spelcomputers en rekenmachines. Omdat de webshop niet langer online is, kunnen klanten ook geen bestellingen meer plaatsen.

De ACM raadt klanten die nog wachten op een bestelling of geld terug willen nu aan contact op te nemen met TI-84shop. “Ook kunnen consumenten zich melden bij ACM Consuwijzer als zij niet over die informatie beschikken of nieuwe meldingen willen doen van soortgelijke praktijken”, aldus de toezichthouder.

De ACM had de TI-84shop in oktober al eens gewaarschuwd. Volgens de toezichthouder kwam de onlinewinkel levertijden niet na en was de onderneming te laat met terugbetalingen. Ook was de klantenservice niet goed bereikbaar en werden negatieve reviews geblokkeerd. Daardoor leek de waardering van klanten hoger dan deze in werkelijkheid was.

De ACM eiste verbetering, anders zou een dwangsom volgen die kon oplopen tot 250.000 euro. Het is niet bekend in hoeverre de onlinewinkel die boete heeft moeten betalen.