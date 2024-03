Duitse wapenfabrikant blijft profiteren van oorlog Oekraïne

De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall blijft profiteren van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Het concern, dat onder meer de Leopard 2-tanks maakt, voorziet dat de omzet in het huidige boekjaar stijgt tot een record van rond de 10 miljard euro.

“Rheinmetall profiteert van de groeiende vraag naar defensieproducten. Het technologiebedrijf heeft boekjaar 2023 afgesloten met recordcijfers voor de winst en het orderboek”, meldt het concern.

Het bedrijf dat onder meer tankonderdelen, pantservoertuigen, munitie en artillerie produceert, zag de verkopen afgelopen jaar stijgen tot 7,2 miljard euro. Dat betekent een stijging van 12 procent vergeleken met het jaar daarvoor. De operationele winst ging met bijna een vijfde omhoog tot 918 miljoen euro. Eind vorig jaar had Rheinmetall voor een recordbedrag van 38,3 miljard euro aan bestellingen staan.

“Talrijke grote orders van de Duitse strijdkrachten en andere krijgsmachten zijn binnengehaald, met name op het gebied van munitie, gevechtsvoertuigen en luchtverdediging. Rheinmetall is nu een belangrijke partner van Oekraïne geworden en levert een breed scala aan producten, waaronder tactische voertuigen, munitie voor luchtafweertanks en mobiele veldhospitalen”, staat in een verklaring.

Rheinmetall zegt verder dankbaar te zijn om een belangrijke rol te spelen bij het versterken van Duitsland zodat het land zichzelf beter kan verdedigen. “We sparen kosten noch moeite om deze taak van nationaal belang te vervullen. We investeren massaal, bouwen nieuwe fabrieken en breiden ons personeelsbestand aanzienlijk uit.”

Het beursgenoteerde concern gaat zijn aandeelhouders belonen met een fors hogere winstuitkering. Zij kunnen een dividend per aandeel van 5,70 euro tegemoetzien over het afgelopen boekjaar, vergeleken met 4,30 euro een jaar eerder. Het Duitse bedrijf heeft ook een vestiging in Ede. Daar worden zogeheten pantserwielvoertuigen ontwikkeld en gebouwd.