Fitnessketen Basic-Fit keldert op Damrak na publicatie cijfers

Fitnessketen Basic-Fit was donderdag een opvallende daler op de beurs in Amsterdam. Het aandeel kelderde bijna 16 procent na bekendmaking van jaarresultaten en bungelde daarmee onderaan de MidKap. Ook biotechnoloog Pharming opende de boeken op het Damrak en noteerde een daling bij de kleinere fondsen van 5,5 procent.

Basic-Fit verkocht vorig jaar meer en duurdere sportabonnementen, ondanks een tegenvallende vraag in Frankrijk. De omzet steeg tot iets meer dan 1 miljard euro, waarmee de sportscholenuitbater aan zijn eigen doelstelling voldeed. Maar het bedrijf waarschuwde ook dat de aanwas van nieuwe leden in Frankrijk in de eerste maanden van dit jaar nog steeds iets minder snel ging dan gedacht.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2 procent lager op 858,75 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 902,15 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen leverden tot 0,4 procent in. De beurs in Parijs won 0,3 procent.

In de AEX ging muziekmaatschappij UMG aan kop met een plus van ruim 2 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een koersdaling van 1,4 procent.

Shell (plus 0,5 procent) kon ook op belangstelling rekenen. Het olie- en gasconcern heeft zijn tussentijdse doel om de uitstoot van CO2 terug te dringen afgezwakt. Shell komt met de aanpassing van het doel doordat het bedrijf zich grotendeels heeft teruggetrokken van de Europese stroommarkt. Het gaat niet om een absolute afname, maar om de hoeveelheid CO2 die per verkochte eenheid aan bijvoorbeeld benzine of gas wordt uitgestoten.

In Londen steeg Deliveroo 2,4 procent na goed ontvangen resultaten van de maaltijdbezorger. De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh, die ook met cijfers kwam, verloor bijna 4 procent in Frankfurt.

Het Duitse autoconcern BMW presenteerde eveneens jaarcijfers en daalde 3 procent. De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall klom 5,3 procent na publicatie van resultaten.

De euro was 1,0886 dollar waard, tegen 1,0944 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 81,40 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 85,48 dollar per vat.