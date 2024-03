Klimaatactivisten uiten harde kritiek op nieuwe CO2-doelen Shell

Klimaatactivisten zijn erg kritisch over de aangepaste klimaatdoelen van olie- en gasconcern Shell. Het bedrijf mikt voortaan op een vermindering van de hoeveelheid CO2 per verkochte eenheid energie tussen de 15 en 20 procent in 2030, in plaats van 20 procent.

Milieudefensie wijst erop dat Shell daarmee nog altijd niet voldoet aan het klimaatvonnis van de rechtbank van Den Haag, die Shell verplichtte in 2030 zeker 45 procent minder CO2 uit te stoten dan in 2019. “Het reductiedoel, wat al schandalig laag was, wordt nu nog meer verlaagd en dat is ronduit bizar”, reageert campagneleider Nine de Pater.

De activistische belegger Follow This meent dat Shell “wedt op het falen van het klimaatakkoord van Parijs, dat dit decennium bijna een halvering van de emissies vereist”. “Beleggers voor de korte termijn belonen Shell vandaag mogelijk met een koerswinst voor het aandeel, maar verantwoordelijke beleggers willen dat Shell verandert”, schrijft oprichter Mark van Baal.