TikTok krijgt miljoenenboete om video’s met ‘Frans litteken’

Een Italiaanse toezichthouder heeft TikTok een boete van 10 miljoen euro opgelegd omdat de videoapp te weinig zou hebben gedaan om minderjarigen te beschermen. De Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) is vooral boos dat TikTok kinderen filmpjes voorschotelde waarin gebruikers een ‘Frans litteken’ aanbrengen bij zichzelf. Dat is een trend waarbij jongeren hard aan hun wangen trekken of krabben om rode plekken rond de jukbeenderen te krijgen.

Door minderjarige gebruikers van de app deze filmpjes aan te bevelen bracht TikTok hun psychische en fysieke welzijn in gevaar, vindt de marktautoriteit van Italië. Dat laat volgens de AGCM zien dat TikTok de eigen controles niet op orde heeft.

“TikTok heeft geen adequate maatregelen genomen om de verspreiding van dit soort beelden te voorkomen en voldoet daarmee niet volledig aan de eigen richtlijn waarmee ze consumenten verzekert dat het platform ‘veilig’ is”, schrijft de toezichthouder. Die beklaagt zich er ook over dat TikTok de algoritmes voor aanbevelingen van video’s zo inricht dat jongeren zo lang mogelijk naar de app blijven kijken.

Eerder dit jaar sprak de AGCM het dochterbedrijf van het Chinese ByteDance al aan op de verspreiding van deze video’s. TikTok verwijderde die filmpjes vervolgens.