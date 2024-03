Uraniumverrijker Urenco profiteert van stijgende vraag en prijzen

Uraniumverrijker Urenco merkt veel vraag naar zijn producten, met name dankzij de energietransitie. Zo zijn er steeds meer landen die erkennen dat kernenergie een rol speelt bij het leveren van koolstofarme energie, merkt topman Boris Schucht. Tegelijkertijd steeg de prijs van uranium. Door die ontwikkelingen wist Urenco de omzet vorig jaar te verhogen van ruim 1,7 miljard euro tot bijna 2 miljard euro.

Het orderboek van het bedrijf, dat ook een fabriek heeft in Almelo, was bovendien goed gevuld. “Onze orderportefeuille strekt zich uit tot in de jaren 2040 met een waarde van 14,7 miljard euro, een stijging van 36 procent”, stelt Schucht in een toelichting op de jaarresultaten. Volgens hem biedt dat voldoende zekerheid om operationele locaties uit te bouwen en te vernieuwen.

Het afgelopen jaar heeft Urenco investeringen aangekondigd. Begin deze maand werd nog bekend dat de productie in Almelo met 15 procent wordt uitgebreid. Eind volgende maand begint de bouw van een nieuwe fabriekshal, een tweede hal moet snel volgen. Het bedrijf heeft onlangs ook een nieuwe bergplaats gebouwd in Almelo voor radioactief afval. “Vanwege onze verouderende vloot zijn deze uitbreidingsprojecten, samen met het lopende renovatieprogramma, nodig om onze capaciteit op de middellange en lange termijn stabiel te houden”, legt Schucht uit.

De fabriek in Almelo maakt deel uit van Urenco Group, die ook vestigingen heeft in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Gezamenlijk bedienen zij een derde van de wereldmarkt voor verrijkt uranium. Urenco Group is eigendom van de Nederlandse en de Britse staat en de Duitse energiebedrijven E.ON en RWE.