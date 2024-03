Vattenfall onderzoekt ‘betere verdeling’ hogere kosten zonnestroom

Energiebedrijf Vattenfall onderzoekt hoe het de stijgende kosten van teruggeleverde zonnestroom “beter kan verdelen”. Nu rekent de energieleverancier nog geen hogere tarieven voor huishoudens met zonnepanelen.

“Op dit moment is niet bekend of, en zo ja, wat de beste manier is. Alle opties liggen op tafel. Net als andere energieleveranciers worstelen ook wij met de stijgende kosten als gevolg van het terugleveren van zonnestroom”, stelt een woordvoerder.

Keuze.nl en Energievergelijk.nl meldden eerder dat Vattenfall nieuwe klanten met zonnepanelen hogere tarieven laat betalen dan klanten zonder panelen. De vergelijkingssites baseerden zich op een tarieventabel die op de site van Vattenfall stond. Maar volgens de woordvoerder kwam de tabel, die niet juist is, door een technische fout op de site. De vergelijkingssites hebben hun berichtgeving inmiddels aangepast.