X verwijdert video die door eigenaar Elon Musk is gedeeld

Socialemediaplatform X heeft een video verwijderd die zijn eigenaar Elon Musk had gedeeld. De video stond in zijn reactie op een artikel van NBC News, waarin staat dat Musk en rechtse influencers niet-bewezen beweringen delen op X over kannibalisme in Haïti. Dat land gaat momenteel gebukt onder geweld van bendes. De miljardair en de influencers stellen dat het geweld leidt tot kannibalisme.

De miljardair reageerde donderdag op dat artikel met een link naar een video waarin kannibalisme te zien zou zijn. “Hoe noem je dit?”, schreef hij in het bericht. In plaats van de video is nu een melding van X te zien: “Deze post heeft de regels van X geschonden”. Het bericht zelf is niet verwijderd.