Adobe zakt op Wall Street na teleurstellende verwachtingen

Adobe behoorde vrijdag tot de grootste verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse softwarefabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De vooruitzichten van de Photoshop-maker voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd daarop 12 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder deze week. Zowel de consumentenprijzen als de producentenprijzen in de VS stegen vorige maand sterker dan verwacht. De Federal Reserve zou daardoor mogelijk voorzichtiger kunnen worden bij het verlagen van de rente. De Fed vergadert volgende week over het rentebeleid. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente dan opnieuw onveranderd zal laten. Wel wordt gehoopt dat de Fed later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de leenkosten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 38.880 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,4 procent tot 5128 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 15.994 punten.

McDonald’s won 0,6 procent. De fastfoodketen kampte vrijdag met een wereldwijde ICT-storing. Onder andere uit Japan, Australië en Nieuw-Zeeland kwamen berichten over problemen met bestelsystemen. Ook in Nederland konden klanten tijdelijk niets bestellen doordat de kassa’s en de bestelzuilen niet gebruikt konden worden.

US Steel zakte 0,4 procent. De staalproducent raakte in de afgelopen twee dagen bijna een vijfde aan beurswaarde kwijt. Dat kwam doordat de Amerikaanse president Joe Biden verklaarde fel tegen de geplande overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel te zijn. Eind vorig jaar deed Nippon een overnamebod op US Steel van omgerekend bijna 13 miljard euro. Nippon Steel verklaarde vastberaden te zijn om de overname door te zetten.

Ulta Beauty zakte 7 procent, na een tegenvallende winstverwachting van de keten van schoonheidssalons voor het hele boekjaar. Chipmaker Micron Technology steeg 1,7 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door analisten van de Amerikaanse bank Citigroup. Cryptobedrijven als MicroStrategy, Marathon Digital en Coinbase verloren tot bijna 4 procent door de koersdaling van de bitcoin.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 80,67 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent goedkoper op 84,84 dollar per vat.