AEX-index koerst af op vrijwel vlak begin

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag vrijwel onveranderd te gaan beginnen aan de laatste dag van de handelsweek. De stemming blijft terughoudend na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder deze week. Zowel de consumentenprijzen als de producentenprijzen in de VS stegen vorige maand sterker dan verwacht. De Federal Reserve zou daardoor mogelijk voorzichtiger kunnen worden bij het verlagen van de rente. De Fed vergadert volgende week over het rentebeleid.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend verliezen zien, na de negatieve stemming op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,3 procent lager af. De beurs in Hongkong zakte 1,7 procent en de hoofdindex in Shanghai klom 0,5 procent. De Chinese centrale bank hield het eenjarige rentetarief ongewijzigd op 2,5 procent. Beleggers hopen dat de centrale bank later dit jaar de rente zal verlagen om de kwakkelende economie aan te jagen.

Sif kwam nog met jaarcijfers. De producent van funderingen voor offshore windmolens voldeed vorig jaar aan zijn eigen verwachtingen. Voor dit jaar rekent Sif op een productie van 165 kiloton. Dat is lager dan in 2023 door de opstart van een nieuwe fabriek. De aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen zal daardoor dit jaar uitkomen op ongeveer 35 miljoen euro. In 2023 was dat dik 42 miljoen euro.

Vivoryon kondigde aan dat Morten Asser Karsdal en Kugan Sathiyanandarajah hebben besloten met onmiddellijke ingang terug te treden uit de raad van commissarissen van het biotechbedrijf. Een reden voor hun vertrek werd niet gegeven. Vivoryon zag eerder deze maand bijna al zijn beurswaarde verdampen door teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn.

Medisch technologiebedrijf Onward kwam ook met een update. Het bedrijf, dat werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen, had eind 2023 nog bijna 30 miljoen euro in kas en zal in de komende maanden op zoek gaan naar manieren om de balans te versterken. Volgens topman Dave Marver richt het bedrijf zich in 2024 op het op de markt brengen van de allereerste therapie die kracht en functie kan verbeteren, zelfs jaren na een dwarslaesie.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 81,08 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 85,24 dollar per vat.