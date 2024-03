Apple schikt massaclaim beleggers voor bijna half miljard dollar

Apple schikt een massaclaim van beleggers voor 490 miljoen dollar. Een groep beleggers beweerde namelijk dat Apple-topman Tim Cook aandeelhouders had voorgelogen door een dalende vraag naar iPhones in China geheim te houden.

Cook had beleggers op 1 november 2018 in een groepsgesprek met analisten verteld dat, hoewel Apple door ongunstige wisselkoersen te maken kreeg met verkoopdruk in markten als Brazilië, India, Rusland en Turkije, hij “China niet in die categorie zou plaatsen”.

Maar ruim een maand later kondigde Apple aan dat zijn kwartaalomzet miljarden lager zou uitvallen. Daarbij verwees het Amerikaanse concern opeens naar de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Het ging bij Apple om de eerste verlaging van de omzetverwachting sinds de lancering van de iPhone in 2007. De aandelen van Apple daalden de volgende dag met zo’n 10 procent, waardoor 74 miljard dollar aan marktwaarde werd weggevaagd.