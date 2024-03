Eindhoven Airport gaat in februari 2027 vijf maanden dicht

Eindhoven Airport gaat vanaf februari 2027 vijf maanden dicht. De start-en-landingsbaan moeten worden gerenoveerd. Dat heeft de directie van de luchthaven laten weten.

Belanghebbenden werden onlangs van de plannen op de hoogte gesteld. Binnenkort gaan zij praten met de directie van de luchthaven. Reisorganisatie TUI, die veel gebruikmaakt van Eindhoven Airport, weet nog niet hoe de sluiting moet worden opgevangen, laat een woordvoerder weten. “In het gesprek met de directie hopen we te horen hoe we dit in goed onderling overleg kunnen oplossen.”

Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat duizenden vliegbewegingen verplaatst worden. Dat zou betekenen dat veel reizigers moeten uitwijken naar andere luchthavens.