Uitbreiding naar kant-en-klaar drukt op winst HelloFresh

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh heeft vorig jaar een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het bedrijf investeert fors in zijn aanbod van kant-en-klaarmaaltijden en dat drukte op het resultaat. Eerder deze maand joeg HelloFresh beleggers schrik aan met de waarschuwing dat de winst lager zou zijn dan verwacht.

De kant-en-klaarmaaltijden zorgen voor een sterkere omzetgroei dan de pakketten met verse boodschappen. Afgelopen zomer konden onder andere Nederlandse klanten deze maaltijden voor het eerst bestellen. Maar de uitbreiding van deze tak kost vooralsnog veel geld, wat zorgde voor een daling van het aangepaste bedrijfsresultaat van 6,3 procent op een gelijk gebleven jaaromzet. De nettowinst kwam uit op 18,1 miljoen euro, een fractie van de 125,1 miljoen euro winst die het bedrijf een jaar eerder boekte.

Dit jaar verwacht HelloFresh per bestelling meer omzet te behalen dankzij de volledig klaargemaakte maaltijden. Tegelijkertijd blijft de winst onder druk staan en valt lager uit dan in 2023.

Tijdens de coronapandemie gold HelloFresh als een veelbelovend groeibedrijf voor beleggers. Doordat veel mensen thuisbleven om besmettingen te voorkomen, was er veel meer vraag naar online te bestellen boodschappenpakketten. Na het einde van de lockdowns kwam aan die snelle groei een einde. HelloFresh is op de beurs minder dan een tiende waard van het recordniveau in het najaar van 2021.